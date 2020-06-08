12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/06/08 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم تشخيص ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في إدارة كرمیان قرب السليمانية”.وبينت، أن “الإصابات توزعت على تسعة رجال، واثنتين من النساء، وفتاة”، مؤكدة أن “جميع الإصابات تلقت العدوى […]

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