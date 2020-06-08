الأسدي : الحوار المرتقب مهم ويجب أن يبنى على قرار إخراج القوات الاجنبية

2020/06/08 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، متابعة الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة الأميركية من خلال لجنة الأمن والدفاع النيابية وأيضاً من خلال لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

وقال الأسدي في بيان إن الحوار المرتقب مهم للعراق ويجب أن يبنى على قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الاجنبية من العراق كما يجب أن يبنى على أساس وضع جدولة زمنية لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

واعتبر رئيس كتلة السند الوطني أنه لا حوار في مدى إبقاء القوات الأجنبية في العراق من عدمه، مشيراً إلى أن قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق صادر والتزمت به الحكومة السابقة وأصبح قرار ملزم.

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