ذي قار تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/08 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الاثنين (8 حزيران 2020) بتسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات أكدت إصابة 37 شخصاً، بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية في المحافظة".

وأضاف، أن "الإصابات موزعة على مناطق وأقضية المحافظة".

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (7 حزيران 2020) تسجيل رقم قياسي جديد بعدد المصابين بكورونا في حصيلة اليوم، وذلك بـ1268 إصابة.

وقالت الوزارة في موقفها اليومي أن "مجموع الإصابات بلغ 12366، ومجموع حالات الشفاء 5186، والراقدين الكلي: 6843، والراقدين في العناية المركزة: 69، ومجموع الوفيات: 346".

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بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي، في محافظة النجف، الاثنين (08 حزيران 2020)، بتسجيل 51 أصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة النجف سجلت اليوم 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا".

بغداد اليوم- النجف

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، الاثنين (08 حزيران 2020)، تسجيل أكبر حصيلة يومية لعمليات دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى دفن 42 شخصاً في مقبرة وادي السلام الجديدة بمحافظة النجف.

وقال ق

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الاثنين (08 حزيران 2020)، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، فيما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إ

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