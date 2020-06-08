2020/06/08 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

تحقّق الشرطة البرازيلية في حادث منزلي مزعوم، وقع بين عارض الأزياء تياجو راموس وصديقته نادين جونسا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة البرازيلية تحقق في شجار والدة نيمار وصديقها بناءً على شكوى الجيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة البرازيلية تحقق في شجار والدة نيمار وصديقها بناءً على شكوى الجيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).