2020/06/08 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادي لـ/نينا/ : احتساب الموازنة بشكل غير متكامل يجر وراءه اخطاء واخطارا اقتصادية كارثية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي لـ/نينا/ : احتساب الموازنة بشكل غير متكامل يجر وراءه اخطاء واخطارا اقتصادية كارثية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي لـ/نينا/ : احتساب الموازنة بشكل غير متكامل يجر وراءه اخطاء واخطارا اقتصادية كارثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).