الكعبي: محاولة استقطاع جزء من رواتب الموظفين مخالف للقانون

2020/06/08 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادرفض حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين، معتبرا اياها امرآ غير قانوني وغير لائق.ودعا الكعبي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاثنين الحكومة الى متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف […]

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