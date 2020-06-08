هزتان ارضيتان تضربان السليمانية ومندلي

2020/06/08 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزتان ارضيتان، الاثنين، مناطق في محافظتي ديالى والسليمانية، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات او خسائر.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، فإن الهزة الاولى كانت بشدة 4.0 درجات وقعت في الساعة 8:28:48 على بعد 34 كم شمال شرقي مدينة حاج عمران في محافظة السليمانية.

واضافت ان الهزة الثانية كانت بقوة 3.8 حدثت في الساعة 6:44:18 وقعت على بعد 48كم جنوب شرقي قضاء مندلي في محافظة ديالى.

فيما لم يشر المصدر الى وقوع اصابات بشرية او خسائر مادية بنتيجة الهزتين.

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