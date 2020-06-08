2020/06/08 | 12:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]سجلت محافظة واسط، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).