2020/06/08 | 12:24 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [واسط-اين]سجلت محافظة واسط، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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