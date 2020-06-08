2020/06/08 | 12:24 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل 12 اصابة جديدة بكورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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