السليمانية تسجل 12 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/08 | 12:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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