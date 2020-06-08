شركتا 'كي' و 'كورك تيليكوم' توقعان عقد شراكة لتوسعة خدمات الدفع الالكتروني

2020/06/08 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية (Qi) وشركة "كورك تيليكوم" للاتصالات، الاثنين، عن توقيع عقد شراكة أولي لتوسعة خدمات الدفع الالكتروني وتقديم الخدمات المالية الموسعة.

وجاء في بيان مشترك للشركتين، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه تم "توقيع خطاب نوايا بشأن الشراكة والتعاون في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية لمواطني كردستان والعراق".وأضاف البيان، أن "الشركتين اللتين تقودان البلاد في القطاعات ذات الصلة ودعماً لمبادرات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدمج المالي، اتفقتا على العمل معاً لتوفير مجموعة من خدمات الاتصالات والمالية التي من شأنها أن تزيد من تعزيز سبل دخول المواطنين إلى المدفوعات الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت، ويتماشى ذلك مع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لأجل ترشيد الخدمات المالية والحد من تداول العملة الورقية في البلاد".

ورداً على سؤال بشأن هذه الشراكة، قال رئيس مجلس إدارة شركة (ISC) بهاء عبد الهادي، بحسب البيان، "نحن متحمسون جداً لتوقيع هذه الاتفاقية، وهي تمثل فرصة جديدة لكلا الشركتين لمواصلة دورهما في دفع البلاد إلى الأمام، والجهود التي يبذلها البنك المركزي والحكومة المركزية لزيادة الشفافية مع تزويد المواطنين بإمكانية الحصول على الخدمات المالية بشكل ميسر وجذب رؤوس الاموال على مستوى دولي هو أمر تدعمه الشركتان لسنوات عديدة، ويمثل هذا الإتفاق نقطة تحول في تعزز الجهد والخبرات لتقديم الخدمات المالية الالكترونية من أجل حياة أسهل".

كما نقل البيان، عن رئيس مجلس إدارة شركة "كورك"، قوله "لقد اجتمع اثنان من أفضل أمثلة النجاح في العراق وهما أبرز قصص النجاح للقطاع الخاص فقد اتفقا على تفعيل مبدأ التعاون وتقديم خدمات أفضل لمشتركينا وإمكانية الوصول إليهم، هذا هو بالضبط ما هو مطلوب في الوقت الذي تشتد فية الحاجة لهذه الخدمة في البلد.



نحن سعداء جدًا بالعمل مع شركة ISC ونأمل أن توفر هذه الشراكة ما يريده مشتركونا بالضبط في الوقت الذي يحتاجون إليها بشدة".وأشار البيان، إلى أنه "سيتم الكشف عن تفاصيل الشراكة بشكل أكبر حيث تقوم الشركتان بتحسين تعاونهما الأولي واللاحق ويمثل هذا حقبة جديدة من التعاون والتعاضد بين الشركات العراقية مما يعطي الاهمية الحقيقية للقطاع الخاص والمختلط في تحسين الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

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