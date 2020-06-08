خبيرة اقتصادية “للعهد نيوز” : العراق دولة تابعة ولا تملك قرارا مستقلا بالإدارة النفطية

2020/06/08 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدّت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ان العراق دولة تابعة ولا تملك قرار مستقل في الادارة النفطية في اوبك.وقالت في تصريح “للعهد نيوز”، ان “العراق لا يملك إستراتيجية نفطية داخل او خارج الاوبك، وهذا التفاوت هو الذي يجعل منه تابع ويخضع لمتطلبات السوق، بدون ان يؤثر على السوق رغم انه ثاني دولة […]

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