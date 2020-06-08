شركتا “كي” و “كورك تيليكوم” توقعان عقد شراكة لتوسعة خدمات الدفع الالكتروني

2020/06/08 | 12:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية (Qi) وشركة “كورك تيليكوم” للاتصالات، الاثنين، عن توقيع عقد شراكة أولي لتوسعة خدمات الدفع الالكتروني وتقديم الخدمات المالية الموسعة.وجاء في بيان مشترك للشركتين تلقته وكالة صدى ، أنه تم “توقيع خطاب نوايا بشأن الشراكة والتعاون في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية لمواطني كردستان والعراق”.وأضاف البيان، أن “الشركتين

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