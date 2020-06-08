2020/06/08 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة صادقون النيابية , الاثنين , رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالكشف والاعلان عن كامل أسماء الشخصيات التفاوضية السياسية والأمنية والاقتصادية مع الجانب الأمريكي , رافضة انضمام شخصيات ضمن الفريق العراقي ممن يحملون الجنسية الامريكية .وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح , ان ” كتلة صادقون وجهت كتابا الى رئيس الحكومة مصطفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصادقون النيابية تطالب بالكشف عن أسماء الفريق العراقي التفاوضي مع أميركا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصادقون النيابية تطالب بالكشف عن أسماء الفريق العراقي التفاوضي مع أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).