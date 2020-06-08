قيادة شرطة النجف : منع دخول الجنائز إلى المدينة القديمة والاكتفاء بدفنها في مقبرة وادي السلام

2020/06/08 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

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وفي إطار الإجراءات المتبعة للحد من انتشار وباء كورونا.

قررت قيادة شرطة النجف منع دخول الجنائز الى المدينة القديمة في المحافظة والاكتفاء بدفنها في مقبرة وادي السلام..



وذكر بيان مقتضب لشرطة النجف ان القرار جاء بناءً على قرار خلية الأزمة بمنع دخول الجنائز إلى المدينة القديمة في أي وقت، والاكتفاء بدفنها في مقبرة وادي السلام فقط.

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