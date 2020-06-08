تداعيات مقتل فلويد.. السلطات تعلن “تفكيك” شرطة مينيابوليس

2020/06/08 | 12:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قررت سلطات منيابوليس الأمريكية “تفكيك وإعادة بناء” شرطة المدينة، بعد أسبوعين على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض يمثل الاثنين للمرة الأولى أمام القضاء بتهمة القتل.وعلى وقع التظاهرات ضد العنصرية، التي أشعلها هذا الحادث، قالت رئيسة المجلس البلدي في منيابوليس ليزا بيندر أمس الأحد لشبكة “سي إن إن”: […]

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