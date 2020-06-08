الكعبي: استقطاع جزء من رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين مخالف للقانون

2020/06/08 | 12:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، محاولة الحكومة اللمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين ، معتبرا ذلك امرا غير قانوني وغير لائق .ودعا الكعبي في بيان تلقته وكالة صدى ، الحكومة الى متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ، ومنها ملف

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