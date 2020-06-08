الكعبي: المساس برواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين مخالف للقانون

2020/06/08 | 12:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، أن محاولة استقطاع جزء من رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين مخالف للقانون.

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