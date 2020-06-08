إنستغرام يحذر من استخدام نوعية معينة من الصور

2020/06/08 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منصة “إنستغرام” تحذيرا للمستخدمين من استخدام نوعية من الصور يلجأ إليها البعض.نقل موقع “تايمز نيوز ناو” أن “إنستغرام” أبلغ المستخدمين بضرورة عدم تضمين صور من مواقع الويب الأخرى.وقالت إنستغرام: “تتطلب سياسات المنصة الخاصة بنا أن تتمتع الأطراف الثالثة بالحقوق اللازمة من أصحاب الحقوق المعمول بها، وهذا يشمل ضمان حصولهم على الترخيص لمشاركة هذا المحتوى، […]

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