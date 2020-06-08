اختبار عقار صيني يمكن استخدامه كعلاج لـ كوفيد-19

2020/06/08 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في شنغهاي، اختبارات سريرية لعقار صيني يمكن استخدامه كدواء لعلاج كوفيد-19 وكلقاح للوقاية منه.وسيتم حقن المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد بهذا الدواء بهدف الشفاء العاجل، وكذلك لغير المصابين بالمرض للوقاية منه.وكتبت صحيفة “شنغهاي ديلي”، أن الدواء نال اسم JS016.وتم منح الموافقة على تنفيذ التجارب السريرية، لمعهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، […]

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