أول مسابقة رياضية تشهد عودة الجماهير.. أخبار سارة من نيوزيلندا

2020/06/08 | 12:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بدأت فرق الركبي في نيوزيلندا الاستعدادات النهائية لاستئناف منافسات المحترفين يوم السبت المقبل، التي ستشهد أول عودة للجماهير إلى الفعاليات الرياضية، منذ توقف المنافسات الاحترافية في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية غاسيندا أرديرن قد أعلنت رفع جميع القيود الخاصة بحجم التجمعات والتباعد الجسدي، اعتبارا من اليوم الاثنين، وهو ما يسمح للمشجعين بالعودة بأعداد كبيرة.ولن تفرض أي قيود على عدد المشجعين الحاضرين عند استئناف منافسات دوري سوبر الرغبي "أوتياروا" اعتبارا من يوم السبت المقبل، حسب ما أعلنه اتحاد الرغبي في نيوزيلندا عبر بيان.وقال مارك روبينسون الرئيس التنفيذي للاتحاد إن رفع القيود شكّل أنباء رائعة للرياضة.وأضاف "نحن فخورون للغاية وممتنون لكوننا أول مسابقة رياضية احترافية في العالم تشهد مشاركة الفرق وسط جماهيرها من جديد".

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