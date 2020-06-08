قصفٌ من “الجيش الوطني” يتسبب باحتراق أراضٍ زراعية في “تل رفعت” شمالي سوريا

2020/06/08 | 12:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت الحرائق، أمس الأحد، بعشرات الدونمات المزروعة بالقمح في ناحية #تل_رفعت وقرية #الشيخ_عيس بريف #حلب الشمالي، وذلك بعد سقوط قذائف مدفعية أطلقتها فصائل “الجيش الوطني” التابعة لـ #تركيا.وأفاد مصدر محلي من “تل رفعت” لموقع…

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