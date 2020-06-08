2020/06/08 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افتتحت محافظة نينوى أمس الأحد مركــــزا للتشــــغيل والــــذي ســــيوفر 2600 فرصة عمل بمجالات الزراعة، فيما أكد أن التوظيف الحكومي ليس حلا ويجب الاعتماد على الاستثمار وهدد ثلاثة وزراء من نينوى بمنعهم من الدخول للمحافظة.وقــــال محافــــظ نينوى نجــــم عبدلله الجبــــوري في مؤتمر صحفي حضرته “يس عراق”، إن المحافظة افتتحت مركزا لها للتشــــغيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لماذا هدد محافظ نينوى ثلاثة وزراء بمنعهم من الدخول للمحافظة؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لماذا هدد محافظ نينوى ثلاثة وزراء بمنعهم من الدخول للمحافظة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).