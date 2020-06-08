أسعار النفط ترتفع بفعل تخفيضات

2020/06/08 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع النفط اليوم الاثنين بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو/ تموز ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو/ أيار.

وبحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة ليصل إلى 42.81 دولاراً للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 بالمئة ليسجل 39.87 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس/ آذار في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولاراً و40.44 دولاراً على الترتيب.وفقا لـ "رويترز".

صعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ”اوبك“ وروسيا وحلفاء آخرون - فيما يعرف بـ "أوبك+" في أبريل/ نيسان على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

ويوم السبت، اتفقت ”اوبك“ على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو 10% من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو/ تموز.



وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو/ تموز.

لكن هوي لي، الاقتصادي لدى بنك "أو.سي.بي.سي" في سنغافورة، أشار إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر.

وقال إن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس/ آذار، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض.

وقال لي "الفجوة كبيرة.



من الضروري أن تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من 43 دولارا إلى مستويات ما قبل الانهيار،" مشيرا إلى سعر برنت عندما كان فوق 50 دولارا قبل انهيار مارس/ آذار.

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