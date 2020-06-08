ديالى.. مستشفى خانقين تصدر أول موقف وبائي بعد وفاة طبيب

2020/06/08 | 13:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اصدرت ادارة مستشفى خانقين في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، اول موقف وبائي يومي لفايروس كورونا المستجد، مؤكدة خلو المدينة من الاصابات.وقال مدير المستشفى، آزادي الدلولي، في بيان له: "اتقدم بالتعازي لعائلة الطبيب ياسين كاظم، كاول شهيد للكوادر الصحية للجيش الابيض في الخالص"، مؤكدا ان ردهة العزل في مستشفى خانقين تخلو من اي مريض مشتبه باصابته بفيروس كورونا".وأضاف، أن "جميع النتائج للفحوصات خرجت سالبة"، مؤكدا "خلو خانقين من الاصابات بفايروس كورونا لحد الان، وندعو المواطنين الى الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى".

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