ايران: تسجيل 2043 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 136 الفا

2020/06/08 | 13:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 173832 والمتعافين 136360 والمتوفين 8351 شخصا.وقال جهانبور في تصريح له اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الاخيرة تسجيل 2043 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى […]

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