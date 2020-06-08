الساكت عن الحق شيطان أخرس؟؟

2020/06/08 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحميد ذرب… من قتل نفس بغير نفس ؛فكأنما قتل ألناس جميعا ؛ومن أحياها ؛فكأنما أحيا ألناس جميعا؛صدق ألله ألعظيم ؛هذه ألآيات ؛نقرأها عبر ألعصور ؛ولكن لانطبقها؟؟.ألأنتفاضة ألتي جرت مؤخرا في أمريكا ؛عقب أغتيال ألملون ألأمريكي ؛فرمان ؛وقتله بدم بارد ؛من قبل ألشرطة ؛حركت ظمائر ؛كل ألأقليات وألأديان في كافة ألولايات ألأمريكية .لماذا […]

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