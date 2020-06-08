2020/06/08 | 13:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عودة التبادل التجاري في منفذ زرباطية طهران -الزمان اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على اهمية القضايا التي دخلت حيّز المتابعة في مجال العلاقات الثنائية بين ايران والعراق، وضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة خلال زيارة الرئيس الايراني الى العراق (في 11/3/2019) في اول تصريح ايراني بشأن العلاقات عقب اكمال الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: خمس اتفاقيات إيرانيةعراقية دخلت حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: خمس اتفاقيات إيرانيةعراقية دخلت حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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