ظريف‭:‬ خمس‭ ‬اتفاقيات‭ ‬إيرانيةعراقية دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ

2020/06/08 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬منفذ‭ ‬زرباطية طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ اكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬حيّز‭ ‬المتابعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والعراق،‭ ‬وضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الموقعة‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ (‬في‭ ‬11‭/‬3‭/‬2019‭) ‬في‭ ‬اول‭ ‬تصريح‭ ‬ايراني‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬عقب‭ ‬اكمال‭ ‬الكابينة‭ ‬الوزارية‭ ‬لحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ […]

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