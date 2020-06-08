حظك ليوم الاثنين 8-6-2020 , برجك لهذا اليوم

2020/06/08 | 13:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل، يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك.اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق. الثور 20 نيسان – 20 أيار عزيزي برج الثور،اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية

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