وزير الثقافة يتسلَّم مهام عمله رسمياً

2020/06/08 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تسلَّـم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ، الاثنين، مهام عمله بشكل رسمي ، وذلك بعد أن حاز على ثقة مجلس النواب العراقي ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال ناظم لدى مباشرته بمهمة إدارة ملف الثقافة العراقية، بحسب بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على النهوض بواقع […]

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