ميسي يثبت جاهزيته لمواجهة مايوركا

2020/06/08 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، استعداده لمواجهة ريال مايوركا، السبت المقبل، في عودة منافسات الليجا بالجولة 28 من عمر المسابقة.وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ميسي عاد إلى تدريبات برشلونة الجماعية، اليوم الاثنين، حيث عمل بدون أي مشاكل مع بقية زملائه بالحصة التدريبية التي قادها كيكي سيتين، المدير الفني للبلوجرانا.وأضافت أن ميسي الذي […]

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