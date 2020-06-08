شرطة النجف تعلق على

2020/06/08 | 13:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة النجف يوم الاثنين نيتها اقتحام ساحة الاعتصام في المدينة، مشددة على أن مهمتها تقتصر على تأمين الحماية للمتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تنفي الاخبار المتداولة حول اقتحام ساحة اعتصام النجف وتؤكد أن هذهِ كاذبة".

وأضافت، "نحنُ مع الحقوق الدستورية، ومهمتنا تأمين ساحة الاعتصام وحياة المتظاهرين السلميين"، داعية إلى "عدم الانجرار خلف الاشاعات وعدم نشر الرعب بين ابناء المحافظة".

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