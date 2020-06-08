2020/06/08 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متظاهرو النجف يتوجهون لمبنى الحكومة المحلية مجدداً والشرطة تنفي اقتحام ساحة اعتصام المحافظة

يتبع .



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متظاهرو النجف يتوجهون لمبنى الحكومة المحلية مجدداً والشرطة تنفي اقتحام ساحة الاعتصام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متظاهرو النجف يتوجهون لمبنى الحكومة المحلية مجدداً والشرطة تنفي اقتحام ساحة الاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).