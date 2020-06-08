(بغداد اليوم) تنشر المسودة الأولية لنظام استقطاع الرواتب

2020/06/08 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مخصصات الدرجات الخاصة وأصحاب المخصصات العالية فقط..



الكشف عن مسودة أولية لنظام الاستقطاعات

تكشف عن مسودة اولية مقترحـة لنظام الاستقطاعات ، تجري مناقشتها حاليا من قبل لجنة الموازنة في وزارة المالية ولجنة معالجة الأزمة المالية في مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية.

وتتضمن مسودة المقترحات، ان تكون الإستقطاعات من مخصصات الدرجات الخاصة فقط والمؤسسات الرسمية ذات المخصصات العالية حصرا.

منها

1.



معاون المدير العام..



يُعامل بحسب المؤسسة التي ينتمي إليها.

2.

أ.



المدير العام في المؤسسات غير المرتبطة بالرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات منصبه البالغة ( 750) سبعمائة وخمسون الف دينار بنسبة 80٪.

ب.



المدير العام في الرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( ,1,500) مليون وخمسمائة الف دينار بنسبة 80٪.

3.

أ.



وكيل الوزارة في المؤسسات غير المرتبطة بالرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 1,500) مليون وخمسمائة الف دينار بنسبة 80٪.

ب.



درجة وكيل وزير في الرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 2,500) مليونان وخمسمائة الف دينار بنسبة 80٪.

4.

أ.



درجة وزير في المؤسسات غير المُرتبطة بوزارة..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 5,600) خمسة ملايين وستمائة الف دينار بنسبة 80٪.

ب.



درجة وزير في الرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 7,100) سبعة ملايين ومائة الف دينار بنسبة 80٪.

وفي يخص المؤسسات ذات الرواتب العالية...

5.

أ.



مخصصات المنتسبين الإداريين لوزارة النفط ( الثابتة)..



تُخفّض بنسبة 40٪.

ب.



مخصصات المنتسبين الفنيين لوزارة النفط ( الثابتة)..



تُخفض بنسبة 35٪.

6.



مخصصات منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( الأساتذة الجامعيين) البالغة 200٪..



تُخفّض الى 100٪.

7.

أ.



مخصصات المنتسبين الإداريين لوزارة الكهرباء ( الثابتة)..



تُخفّض بنسبة 30٪.

ب.



مخصصات المنتسبين الفنيين لوزارة الكهرباء ( الثابتة)..



تُخفّض بنسبة 25٪.

8.



مخصصات منتسبي هيئة المساءلة والعدالة تُخفّض بنسبة 35٪.

9.



مخصصات منتسبي الرئاسات الثلاث :

أ.



موظفي مجلس النواب..



تُخفّض بنسبة 30٪.

ب.



موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء..



تُخفّض بنسبة 30٪.

ج.



موظفي رئاسة الوزراء..



تُخفّض بنسبة 35٪.

د.



موظفي رئاسة الجمهورية..



تُخفّض بنسبة 35٪.

10.



مخصصات مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية ( القُضاة)..



تُخفّض بنسبة 35٪.

11.



مخصصات منتسبي هيئة المساءلة والعدالة..



تُخفّض بنسبة 35٪.

12.



يُعامل المستفيدون من قانون رفحاء معاملة الشهداء والسُجناء السياسيين..



إذ تتقاضى العائلة المُستفيدة راتباً واحداً بدلاً عن شمول كافة أعضاء العائلة..



وفي حال وفاة المُستفيد فيُطبّق قانون الشهداء من حيث استفادة الورثة ( يحتاج تعديل القانون من قبل السلطة التشريعية بعد طلب من قبل مجلس الوزراء).

13.



تُخفّض رواتب الكيانات المُنحلّة بنسبة 30٪.

بغداد اليوم-بغداد

علق عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي عبد عون العبادي، الإثنين (8 حزيران 2020) على تطبيق فكرة مناعة القطيع في العراق، بعد فشل تطبيق الحظر الشامل بصورة صحيحة.

وقال العبادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "تطبيق فكرة مناعة القطيع في

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية الجديد، فؤاد حسين، الاثنين (08 حزيران 2020)، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، هاتفياً إدارة العمل الدبلوماسي في علاقات العراق مع العالم.

وقالت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- خاص

أعرب النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الاثنين (8 حزيران 2020)، عن ثقته برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته لعبور الأزمة المالية الحالية، كاشفا عن توجهات الحكومة لحل الأزمة المالية .

وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن

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