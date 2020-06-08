2020/06/08 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – كربلاء

كشفت مديرية مكافحة إجرام محافظة كربلاء، الإثنين (8 حزيران 2020)، تفاصيل قتل امرأة لزوجها ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إجرام كربلاء تكشف تفاصيل جريمة قتل امرأة لزوجها هشمت رأسه بـ’’بلوكة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إجرام كربلاء تكشف تفاصيل جريمة قتل امرأة لزوجها هشمت رأسه بـ’’بلوكة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).