حزب الدعوة يوجه رسالة الى الحكومة والمحتجين

2020/06/08 | 13:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه حزب الدعوة الاسلامية في العراق اليوم الاثنين، رسالة الى الحكومة الجديدة، فيما ناشد المتظاهرين بمنع ممارسة الحرق والتدمير والمواجهة العنفية....

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