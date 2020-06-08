حارث حسن يوضح أنباء وجوده ضمن الفريق العراقي الذي سيخوض الحوار الستراتيجي مع أميركا ويفكك “لبس” كبير

2020/06/08 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح الباحث السياسي العراقي، حارث حسن، طبيعة الحوار العراقي الأميركي الذي سينطلق في العاشر من حزيران الحالي، من أجل قضايا عدة وما أشيع من أنباء عن وجوده ضمن الفريق.وقال حسن في تدوينة توضيحية أطلعت عليها “يس عراق”، “توضيحات سريعة لفك اللبس الذي ظهر في الأيام الأخيرة، ليس هنالك شيء اسمه فريق […]

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