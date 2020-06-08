حزب الدعوة يدعو الحكومة الى التحرك لحماية الممتلكات العامة والخاصة

2020/06/08 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا حزب الدعوة الاسلامية الحكومة الى التحرك لحماية الممتلكات العامة والخاصة بعد تجدد التظاهرات في عدد من المحافظات.وقال الحزب في بيان ، انه “تتعرض محافظاتنا والبلد الى هجمة ممنهجة تهدد السلم الاهلي والامن المجتمعي والاستقرار والنظام السياسي ، وحرصا منا واستشعارا بخطورة الاوضاع الامنيه والسياسية والتحركات والمظاهرات في وقت لازالت فيه […]

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