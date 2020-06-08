البصرة: محاسبة المخالفين لمنع التجمعات في الأسواق او إقامة مجالس العزاء والاعراس

2020/06/08 | 13:58 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة: محاسبة المخالفين لمنع التجمعات في الأسواق او إقامة مجالس العزاء والاعراس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 13:58.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: محاسبة المخالفين لمنع التجمعات في الأسواق او إقامة مجالس العزاء والاعراس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: محاسبة المخالفين لمنع التجمعات في الأسواق او إقامة مجالس العزاء والاعراس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: محاسبة المخالفين لمنع التجمعات في الأسواق او إقامة مجالس العزاء والاعراس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).