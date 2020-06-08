(فيديو) لليوم الثاني.. مظاهرات بمدينة السويداء ضد السلطة الحاكمة في سوريا

2020/06/08 | 14:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج أهلي #السويداء بمظاهرة حاشدة اليوم الإثنين، جابت أرجاء المدينة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وفساد الطبقة الحاكمة في سوريا.وأكد مصدر محلي من السويداء لموقع (الحل نت)، أن عشرات الشابات والشبان اجتمعوا بداية أمام مبنى…

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