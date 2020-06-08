بواسطة 'بلوكة'.. امراة تقتل زوجها وسط كربلاء

2020/06/08 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن امراة قتلت زوجها بواسطة حجر "بلوكة" وسط كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "أمراة اقدمت على قتل زوجها بواسطة حجر "بلوكة" هشمت راسه أثناء منامه ليلا وسط كربلاء".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، واعتقلت الزوجة في الحال".

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