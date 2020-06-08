خانقين تصدر أول موقف وبائي بعد وفاة طبيب بالقضاء

2020/06/08 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اصدرت ادارة مستشفى خانقين، اليوم الاثنين، اول موقف وبائي يومي لفايروس كورونا المستجد، مؤكدة خلو المدينة من الاصابات.وقال مدير المستشفى، آزادي الدلولي، “اتقدم بالتعازي لعائلة الطبيب ياسين كاظم، كاول شهيد للكوادر الصحية للجيش الابيض في الخالص”، مؤكدا ان ردهة العزل في مستشفى خانقين تخلو من اي مريض مشتبه باصابته بفيروس كورونا”.وأضاف، أن […]

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