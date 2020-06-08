رويترز: منتجو أوبك الخليجيون لا يعتزمون مواصلة تخفيضات نفط طوعية إضافية بعد حزيران

2020/06/08 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر قولهم إن المنتجين الخليجيين في أوبك، السعودية والكويت والإمارات، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية على إنتاج النفط البالغة 1.180 مليون برميل يوميا بعد حزيران.

كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم السبت على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية تموز، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي عن السوق.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في حزيران فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق.



لكن المصادر أبلغت رويترز أن من المستبعد أن يستمر هذا في تموز، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.

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