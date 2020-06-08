شرطة النجف تنفي تجهيز قوة لاقتحام ساحات الاعتصام بالمحافظة

2020/06/08 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شرطة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، تجهيزها قوة لاقتحام ساحات الاعتصام بالمحافظة.

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