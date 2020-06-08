شفق نيوز تنشر تفاصيل استقطاع رواتب الموظفين ومستفيدي

2020/06/08 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز يوم السبت على مسودة أولية لمشروع قانون خفض رواتب موظفي الدرجات الخاصة في المؤسسات الحكومية.

وأبلغت مصادر برلمانية مطلعة وكالة شفق نيوز، إن المسودة تجري مناقشتها حاليا من قبل لجنة الموازنة في وزارة المالية، ولجنة معالجة الأزمة المالية في مجلس الوزراء، واللجنة المالية النيابية.

وتنص مسودة مشروع القانون على أن تكون الاستقطاعات من مخصصات الدرجات الخاصة فقط والمؤسسات الرسمية ذات المخصصات العالية حصراً.

ويأتي إعداد المسودة بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قرر تخفيض رواتب الرئاسات وموظفي الدرجات الخاصة ضمن إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.

ووفق المسودة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فإن التخفيضات ستكون على النحو الآتي:

1.



معاون المدير العام..



يُعامل بحسب المؤسسة التي ينتمي إليها.

2.

أ.



المدير العام في المؤسسات غير المرتبطة بالرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات منصبه البالغة ( 750) سبعمائة وخمسون الف دينار بنسبة 80٪.

ب.



المدير العام في الرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( ,1,500) مليون وخمسمائة الف دينار بنسبة 80٪.

3.

أ.



وكيل الوزارة في المؤسسات غير المرتبطة بالرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 1,500) مليون وخمسمائة الف دينار بنسبة 80٪.

ب.



درجة وكيل وزير في الرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 2,500) مليونان وخمسمائة الف دينار بنسبة 80٪.

4.

أ.



درجة وزير في المؤسسات غير المُرتبطة بوزارة..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 5,600) خمسة ملايين وستمائة الف دينار بنسبة 80٪.

ب.



درجة وزير في الرئاسات الثلاث..



تُخفّض مخصصات المنصب البالغة ( 7,100) سبعة ملايين ومائة الف دينار بنسبة 80٪.

وفي يخص المؤسسات ذات الرواتب العالية...

5.

أ.



مخصصات المنتسبين الإداريين لوزارة النفط ( الثابتة)..



تُخفّض بنسبة 40٪.

ب.



مخصصات المنتسبين الفنيين لوزارة النفط ( الثابتة)..



تُخفض بنسبة 35٪.

6.



مخصصات منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( الأساتذة الجامعيين) البالغة 200٪..



تُخفّض الى 100٪.

7.

أ.



مخصصات المنتسبين الإداريين لوزارة الكهرباء ( الثابتة)..



تُخفّض بنسبة 30٪.

ب.



مخصصات المنتسبين الفنيين لوزارة الكهرباء ( الثابتة)..



تُخفّض بنسبة 25٪.

8.



مخصصات منتسبي هيئة المساءلة والعدالة تُخفّض بنسبة 35٪.

9.



مخصصات منتسبي الرئاسات الثلاث :

أ.



موظفي مجلس النواب..



تُخفّض بنسبة 30٪.

ب.



موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء..



تُخفّض بنسبة 30٪.

ج.



موظفي رئاسة الوزراء..



تُخفّض بنسبة 35٪.

د.



موظفي رئاسة الجمهورية..



تُخفّض بنسبة 35٪.

10.



مخصصات مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية ( القُضاة)..



تُخفّض بنسبة 35٪.

11.



مخصصات منتسبي هيئة المساءلة والعدالة..



تُخفّض بنسبة 35٪.

12.



يُعامل المستفيدون من قانون رفحاء معاملة الشهداء والسُجناء السياسيين..



إذ تتقاضى العائلة المُستفيدة راتباً واحداً بدلاً عن شمول كافة أعضاء العائلة..



وفي حال وفاة المُستفيد فيُطبّق قانون الشهداء من حيث استفادة الورثة ( يحتاج تعديل القانون من قبل السلطة التشريعية بعد طلب من قبل مجلس الوزراء).

13.



تُخفّض رواتب الكيانات المُنحلّة بنسبة 30٪.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفق نيوز تنشر تفاصيل استقطاع رواتب الموظفين ومستفيدي "رفحاء") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفق نيوز تنشر تفاصيل استقطاع رواتب الموظفين ومستفيدي "رفحاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).