اربيل تسلم بغداد مبالغ النفط كاستحقاق 250 ألف برميل خلال أيام

2020/06/08 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قالت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن إقليم كردستان سيسلم حكومة المركز مبالغ النفط كاستحقاق 250 ألف برميل.وبيّن عضو اللجنة امجد العقابي في تصريح صحفي، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسليم مبالغ النفط من قبل الأقليم للحكومة كاستحقاق عن 250 ألف برميل".ولفت العقابي الى أن "قانون النفط والغاز سيشمل آليات التعامل بخصوص نفط الأقليم والبصرة، إذ سيكون عن طريق شركة سومو"، مؤكدا أنه "من ضمن القوانين المهمة التي ستقر خلال الأيام المقبلة".

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