"واتس آب" تستعد لإطلاق ميزة انتظرها كثيرون لسنوات

2020/06/08 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تعمل شركة تطبيق "واتس آب" على إطلاق تحديث "منتظر" يسمح لمستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، بمراسلة الأصدقاء والعائلة من أجهزة متعددة.ويشاع عن هذا التحديث منذ فترة، ولكن، يبدو أن "واتس آب" تستعد لإطلاق ميزة القدرة على إجراء الدردشة عبر أجهزة متعددة.وانتشر العديد من التكهنات حول موعد إتاحة هذا التحديث الحيوي، إلا أن أحدث التقارير من WABetainfo يشير إلى أن الميزة قد تصبح متاحة في الأشهر القليلة القادمةونشر الفريق، الذي لديه سجل حافل في الحصول على كل ما يخص تطبيق الدردشة بشكل صحيح، رسالة تنص على إجراء اختبارات متعددة للأجهزة في الوقت الحالي وفي تغريدة على "تويتر"، قال WABetainfo: "من الآن فصاعدا، تجري"واتس آب" داخليا بعض الاختبارات المهمة لميزة الأجهزة المتعددة.لكنها ليست متاحة بعد ولا يوجد تاريخ إصدار: قد يكون خلال الشهرين المقبلين أو 4 أو 6 أشهر.ولكن من الإيجابي حقا أنهم بدأوا في اختبارها بشكل عامويعد خيار استخدام التطبيق على أجهزة مختلفة، أمر طال انتظاره يرغب به الكثيرون منذ سنواتومن الناحية النظرية، ينبغي أن تتيح الميزة الجديدة استخدام "واتس آب" بسلاسة من هاتف إلى آخر، أو من هاتف إلى جهاز لوحي.ويمكن أن تسمح للمستخدمين أيضا بالتبديل على الفور بين أجهزة iOS و"أندرويد".

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