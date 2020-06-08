المسوّدة الأولية المطروحة للمناقشة لاستقطاع الرواتب وتتضمن معالجات لقانون رفحاء

2020/06/08 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” المسودة الاولية لنظام استقطاع الرواتب والتي تجرى مناقشتها من قبل لجنة الموازنة في وزارة المالية.وكشفت المسودة الاولية عن مقترحـة لنظام الاستقطاعات ، والتي تجري مناقشتها حاليا من قبل لجنة الموازنة في وزارة المالية ولجنة معالجة الأزمة المالية في مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية”.وتتضمن مسودة المقترحات، ان تكون […]

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