“الانفجار الوبائي” لكورونا في العراق: “لعنة” إضافية تلاحق عبد المهدي.. لماذا؟

2020/06/08 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، أبى إلا أن يورث الحكومة التي تخلفه، كل ماتجود به يده من أزمات، فبعد حزمة التعيينات غير المحسوبة، واتفاق اوبك والخضوع لحزمة تخفيض كبيرة، فضلا عن مارافق الاحتجاجات من احداث، تحمل وزراة الصحة اليوم، عبدالمهدي مسؤولية ارتفاع عدد الاصابات المفجع في العراق.وحذرت […]

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