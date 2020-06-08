وثيقة.. الكاظمي يكلف مقرباً من المالكي مديراً لمكتبه

2020/06/08 | 15:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقرباً من زعيم ائتلاف دولة القانون مديراً لمكتبه.

وجاء في وثيقة أمر ديواني صادرة عن الكاظمي، الأحد، وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، "لمقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات القانونية المخولية إلينا، تقرر تكليف القاضي رائد جوجي حمادي بمهام مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وجرى اختيار حمادي، وهو مقرب من المالكي، من بين ثلاثة أسماء كانت على طاولة الكاظمي.

أما الاسمان اللذان لم يقع الاختيار عليهما فهما: ابو مريم الانصاري القيادي في منظمة بدر، ومحمد سالم الغبان القيادي في منظمة بدر.

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