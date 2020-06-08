الحزب الديمقراطي يدعو الكاظمي الى تنفيذ وعوده بحصر السلاح بيد الدولة واحترام السيادة

2020/06/08 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الحزب الديقراطي الكردستاني حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تنفيذ وعودها بحصر السلاح بيد الدولة واحترام السيادة.

وقال النائب عن الحزب نهرو راوندوزي، إن أهمية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية تمثل بداية مرحلة تنفيذ البرنامج الحكومي، وان منح الثقة لكامل الكابينة الوزارية يجب أن يولد في مقابلها تطبيق البرنامج الحكومي، ويبدأ احترام سيادة العراق وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على الأمن الداخلي واستقراره.

وأشار الى أن المطلوب من رئيس الحكومة الآن المضي بتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ الانتخابات والاهتمام بالملف الصحي لجائحة كورونا، لافتا الى ان الواقع العملي لبناء الدولة يفرض على مجلس النواب دعم الحكومة في جميع المجالات بما يخدم استقرار البلاد.

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